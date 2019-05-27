شقيق حمادة هلال ينصب عليه في "إبن أصول"

تبدأ الحلقة 21 من مسلسل ابن أصول، بعودة صولا إلى بيتها وجلوسها مع خالها شامل، وتتحدث معه عن زواجها وترك هشام للمنزل ومقاطعته له، وتدافع عنها نعمة ورحمة وأن من حقها أن تتزوج وتعيش حياتها، ويذهب رشدي إلى صولا ويطلبها بأن تعود إلى بيته، فترفض وتقول أنه ما حدث كان

"غلطة".

وتعرف أن ناني أن رشدي كان متزوجًا قبلها من سيدة اسمها فريدة، وأن الأتيلية كان خاص بها، ولكنها كان سببًا في أن تفقد عقلها وتدخل مستشفي الأمراض العقلية ويأخذ كل أملاكها، وتقول أنه ستحدث مشكلة كبيرة لصولا إذا عرفت بذلك.

ويدبر جمال بالاتفاق مع شقيقيه ووالده أن ينصب على هشام وأن يأخذ منه نصيبه في الفيلا والشركة ومحلات الذهب، بمبايعة، دون علمه من خلال "بطاقة مضروبة" وتأجير شخص يقوم بدوره.

والمسلسل بطولة حمادة هلال، وآيتن عامر، وأحمد كرارة، وعماد رشاد، وإيناس كامل، وسوزان نجم الدين، وأحمد حلاوة، وحمزة العيلي، ووفاء سالم، ومحمد نجاتي، وكريم ابوزيد، ورانيا منصور، من تأليف أحمد محمود أبوزيد، ومن إخراج محمد بكير

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