مرام علي شُبهت بـ مايا دياب.. وهذه حقيقة زواجها من طليق نسرين طافشناهد السباعي لـ"ترسي على برّ" وكفى...

ميرنا وليد - بيروت - بدأت عملها الفني في سن صغيرة، بعدما لفتت الأنظار بموهبتها وحبها للمغامرة وخوض التجارب، تتميز بالعفوية والصراحة، إنها الممثلة السورية ​مرام علي​ ، التي ولدت عام 1992.

قدمت مرام علي خلال مسيرتها الفنية أكثر من ثلاثين مسلسلاً درامياً، بدأتها بمسلسل "شيفون" مع المخرج نجدة أنزور عام 2011.

أعمالها

من أعمال مرام علي : "بنات العيلة" عام 2012 و"سوبر فاميلي" و"زنود الست" و"فتت لعبت" عام 2013 و"حمام شامي" و"وراء الوجوه" عام 2014 و"عناية مشددة" و"بانتظار الياسمين" و"دامسكو" عام 2015 و"​نص يوم​" و"الندم" و"​بقعة ضوء​" عام 2016 و"شوق" و"​أهل الغرام​ 3" عام 2017 و"الواق واق" و"كوما" عام 2018.

تشبيهها بـ ​مايا دياب​

خلال ظهورها بأحدث الإطلالات، شبهها البعض بالفنانة اللبنانية مايا دياب، لكنها نفت ما نشر على لسانها حول "اللوك" الجديد الذي اعتمدته، وتشبيهها بالفنانة اللبنانية مايا دياب،

وقالت مرام علي لموقع "الفن": "بطبعي أحب التغيير، وأغيّر كل فترة لون وشكل شعري، وأيضاً أحاول وضع لمسات جديدة على ماكياج وجهي، لكني لم أقل أبداً إني أشبه مايا دياب، ولم أتفوه باسمها أبداً، لكن بعض صفحات الفيسبوك نشرت كلاماً ملفقاً على لساني، لأنني لم أشبّه نفسي بأية فنانة، ولا أشبه بأي حال إلا نفسي فقط".

حقيقة زواج مرام علي من طليق ​نسرين طافش​

في عام 2017، إنتشر خبر زواج ​مرام علي​ من طليق زميلتها الممثلة ​نسرين طافش​.

مرام علي أبدت انزعاجها الشديد من هذه الشائعة، وقالت لموقع "الفن": "الخبر عار من الصحة، وانتشاره بهذا الشكل معيب جداً، وبعيد عن المهنية. وأكدت أن من ينشر هذا الخبر إنسان مريض وغير أخلاقي.

Advertisements

هوليوود

رفضت مرام علي المشاركة في فيلم هوليوودي، وعن السبب تقول: "السبب أن هناك مشاهد في الفيلم تتناول أحداثاً تخالف قناعاتي، وكان يُفترض أن أؤدي شخصية فتاة عربية مجنّدة في أميركا، وفي الحقيقة الدور كان جميلاً جداً، والفرصة بالنسبة إليّ كانت رائعة، لكن لم يُقدّر لي الاستفادة منها، ففي النهاية هناك مبادئ لا يمكن التخلّي عنها. ولو ذهبت إلى أميركا وجسدت الدور، أتصوّر أن ذلك لم يكن ليؤثر فيّ بشيء، حتماً سيقولون ممثلة، ولكن مبادئي منعتني من ذلك".

كيف عُرض عليك الدور؟ أجابت: "من طريق شركة بريطانية تؤمّن المواصفات المطلوبة للممثلين من الشرق الأوسط، وكانوا يبحثون عن فتاة سورية تجيد اللغة الإنكليزية وتكون في عمر معين، فوجدوا فيّ ضالتهم من ناحية الشكل، لكنّ عينيّ عربيتان، فتواصلوا مع نقابة الفنانين في سوريا، وطلبوني للعمل معهم، وهذا العمل هو الجزء الثاني من فيلم begin again. ولا أنكر أنني حزنت على تفويت تلك الفرصة".

مرام علي تثير الجدل بوشمها

أثارت مرام علي​ الجدل، بعدما نشرت عبر صفحتها الخاصة على احد ​مواقع التواصل الإجتماعي​، صورة لها يظهر فيها وشماً على جانب صدرها الأيسر، كتب فيه "ما ذنب العنب بما يفعله ​النبيذ​".

وتعرّضت مرام علي لإنتقادات كثيرة حول معنى الوشم وما المقصود منه، كما ولاقت الصورة التي نشرتها إعجاب كثيرين من متابعيها.

معلومات قد لا تعرفونها عن مرام علي

خاضت تجربة التقديم التلفزيوني عبر برنامج "نورت سمانا"، على قناة "سما" خلال شهر رمضان في عام 2015.

رغم امتلاكها لسيارة، إلا أنها تقود دراجة هوائية وتجول فيها بشوارع دمشق.

تحب اللون الأبيض ولذلك تشجع فريق ريال مدريد.

مع بداية عام 2019 خاضت مرام علي تجربة الغناء من خلال ديو غنائي مع عمر العربي، الذي لحن الأغنية بعنوان "ومشيت"، وهي من تأليف ومونتاج جاد أبو علي.

أكدت أن النميمة متفشية في الوسط الفني، وإن الكل يتحدث عن الكل.

لا صديقات لديها في الوسط الفني، وليست على خلافات مع أحد فيه.

صرحت مرام علي أن مشاركتها في مسلسل "نص يوم" لم يقدم لها أية إضافة كممثلة، كون دورها في العمل كان صغيراً، وكانت ضيفة شرف ولكنها تعتبر بأن العمل زاد من معجبيها ومتابعيها، وهي لا تستطيع أن تنكر هذا الأمر.