شاهد.. هنادي الكندري تبكي أثناء حديثها عن زوجها!

كتب امير فتحي في الاثنين 27 مايو 2019 03:56 صباحاً - لم تستطع الفنانة الكويتية هنادي الكندري اخفاء تأثرها اثناء حديثها عن زوجها محمد الحداد خلال مقابلة اذاعية.
وقالت هنادي الكندري، خلال مقابلة مع برنامج “ممكن نتعرف اكثر” على اذاعة “مارينا اف ام” عن زوجها “محمد كل شي بحياتي بما انه زوجي وابو عيالي ودايما ادعي رب العالمين ان هذه العلاقة تم طول العمر”.
واضافت هنادي الكندري: “لما اشوف زوجي يتضايق بسبب شغلي الذي هو راضي عشاني ان اتم فيه وما يبغي ان يكسر فيني ويبغني انا بكيفي اقول له محمد انا اليوم اكتفيت فأبي اكون الجوهرة مالتك” وتابعت هنادي قبل ان يظهر تأثرها بشكل واضح وتبدأ بالبكاء “وعلى فكرة محمد كده بس هو عشاني قاعد يضحي”." frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>
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