شاهد.. هنادي الكندري تبكي أثناء حديثها عن زوجها!

كتب امير فتحي في الاثنين 27 مايو 2019 03:56 صباحاً - لم تستطع الفنانة الكويتية هنادي الكندري اخفاء تأثرها اثناء حديثها عن زوجها محمد الحداد خلال مقابلة اذاعية.

وقالت هنادي الكندري، خلال مقابلة مع برنامج “ممكن نتعرف اكثر” على اذاعة “مارينا اف ام” عن زوجها “محمد كل شي بحياتي بما انه زوجي وابو عيالي ودايما ادعي رب العالمين ان هذه العلاقة تم طول العمر”.