نورة الكعبي: الإعلام الإماراتي متمسك بهويته الوطنية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت نورة الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المجتمع الإماراتية، إنّ أهمية منتدى الإعلام الإماراتي تكمن في نقاشه التفاعلي لواقع الإعلام المحلّى في ظل التحديات الراهنة.

وأضافت في حديث لـ"العين الإخبارية" على هامش انعقاد الدورة الخامسة من المنتدى: "سعداء بالنقاش البناء الذي دار بين رموز الإعلام وصانعي المحتوى في الإمارات، حيث أبرز ما يميّز إعلامنا هو تمسكه بهويته الوطنية، وفي الوقت نفسه مواكبته للتطورات الحديثة على اختلاف الوسائل والوسائط".

وتركّزت جلسات المنتدى الذي ينظمه نادي دبي للصحافة على موضوعات وثيقة الصلة بمستقبل الإعلام الإماراتي وقدرته التنافسية على الصعيدين العربي والعالمي، والاستراتيجية التي يعمل وفقها.

كما ناقش المنتدى التحوّلات التي تشكل تحديا حقيقيا للإعلام، وأهمية وجود استراتيجية إعلامية وطنية تخدم الإمارات داخلياً وخارجياً، ودارت النقاشات التفاعلية للجلسات حول استطاعة الإعلام الإماراتي على مواجهة الأزمات وأهمية التركيز على صناعة المحتوى الهادف ونقله من النطاق المحلي إلى العربي والعالمي، فضلاً عن أهمية دور صانعي المحتوى ودورهم في المجتمع.

وشهدت فعاليات الدورة الخامسة من منتدى الإعلام الإماراتي التي انطلقت، السبت، تحت شعار "نقاش الـمئة إعلامي ومؤثر"، مشاركة واسعة من القيادات الإعلامية وكبار الكتاب والمؤثرين ورموز العمل الصحفي في الإمارات.