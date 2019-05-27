شاهد.. صفعته عشرات المرات في الشارع وقال للشرطة انه يستحق ذلك!

كتب امير فتحي في الاثنين 27 مايو 2019 02:58 صباحاً - انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي الصينية لفتاة صفعت شابا عشرات المرات على وجهه أمام جمع من الناس في مقاطعة سيتشوان الصينية.

وأظهر مقطع الفيديو الفتاة وهي تتحدث مع الشاب في الشارع فيما كان الغضب واضحا على وجهها وتقوم بصفعه تكرار على وجهه دون بينما بدى هو مستسلما تماما بحيث أنه لم يبد اي مقاومة.

وقد وقف حشد من المارة يشاهدون اعتداء الفتاة على الشاب دون أن يتدخل لأنها ضربها له واكتفوا بتوثيق ما يحدث بهواتفهم الجوالة.

وبحسب مغردين صينيين فأن قوات الشرطة حضرت الى مكان الواقعة للقبض على الفتاة ولكن الغريب ان الأخير عنها وقال أنه يستحق ذلك.

وتبين لاحقاً أن سبب اقدام الفتاة على إهانة الشباب بصفعه على وجهه في الشارع وسط الناس، لأنه لم يهديها جوال جديد في يوم الحب الصيني.