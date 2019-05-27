الممثلة التونسية رحمة وناس: "شورب" نقلة في مشواري الفني

رغم عملها بمهنة المحاماة، فإن غرام الممثلة التونسية "رحمة وناس" بالفن دفعها إلى هذا العالم، وكانت البداية باقتحام الدراما المصرية العام الماضي بمسلسل "أيوب" أمام الممثل المصري مصطفى شعبان لتلفت الأنظار بأدائها الواثق، بينما فضّلت الظهور هذا العام من خلال الدراما التونسية حيث تجسد شخصية "سالمة" في الجزء الثاني من مسلسل "شورب".

وتحدثت رحمة لـ"العين الإخبارية" عن مسلسل "شورب" قائلة إن "علي شورّب" شخصية مثيرة للجدل برزت في الستينيات ولها مكانة خاصة في الذاكرة الشعبية التونسية، وكان شخصا عنيفا ولكنه ناضل ضد الاستعمار وعُرف عنه حبه الشديد لأمه وتقديره لها.





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وأعربت عن سعادتها بشخصية "سالمة" التي قدمتها في المسلسل لأنها امرأة متمردة ولديها طموح قوي، وتخضع لقبضة "شورب" وتهواه في الوقت نفسه، لكنها تسعى للزواج من شخص آخر يستطيع أن يهيئ لها حياة كريمة، وهي شخصية ثرية دراميا وترصد حال المرأة التونسية في حقبة الستينيات، مؤكدة أنها نقلة في مشوارها الفني.

وحول أسباب اختفائها عن الدراما المصرية التي بدأتها في "أيوب" أوضحت أنه لم يعرض عليها عمل قوي مثله، وهو ما دفعها للعودة للدراما التونسية خاصة وأن الشخصية متميزة والجزء الأول من المسلسل حقق نجاحا كبيرا.

أما عن إمكانية تركها المحاماة يوما ما والتفرغ للتمثيل، قالت رحمة: "أحب عملي كمحامية دولية، والتمثيل عشقي وحصلت فيه على دورات عديدة لتحسين أدائي، وأتصور أنني أستطيع التوفيق بين العملين".

كما كشفت عن حلمها بالوقوف أمام الزعيم عادل إمام في عمل فني، معربة أيضاً عن حبها لأسلوب أداء أحمد مكي في التمثيل.



