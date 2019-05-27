مي حريري: سأخوضُ تجربة الغناء باللغة الإنجليزية.. ولا يهمني الانتقاد!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تتحضّر الفنانة مي حريري لإطلاق عملها الفني الجديد، إذْ تتعاون هذه المرة مع الملحن والشاعر سليم عساف بأغنية تحمل عنوان "أنا وهو"، متوقعةً أن تترك أثرًا مميزًا عند المستمع.

وانتهت حريري من وضع لمساتها الأخيرة على أغنيتها الجديدة مع "سوني" في أميركا، إذْ ستؤدي اللهجة الإنجليزية، مؤكدةً أنها خضعت لدورات مكثّفة لإتقانها. ولفتت إلى أن الحياة مدرسة نختبر خلالها الكثير من التجارب.

الفيديو المُرفق، يعرض المقابلة التي أجراها موقع فوشيا مع الفنانة حريري مُتطرّقةً خلالها إلى مختلف الأمور المتعلّقة بمسيرتها الفنية.