شكرا لقرائتكم خبر عن بعد التريلر الجديد .. فيلم Terminator: Dark Fate للكبار فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المخرج تيم ميلر، بأن فيلم الاكشن الجديد Terminator: Dark Fate المقرر طرحه فى 25 أكتوبر المقبل سيكون تصنيفه للكبار فقط، لتواجد بعض المشاهد العنيفة ضمن الأحداث.

وأضاف ميلر مخرج الفيلم الجديد فى تصريحاته لصحيفة "فاريتى"، أن الفيلم الجديد ستدور أحداث خلال 36 ساعة فقط منذ بدايته حتى نهاية أحداثه.

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ويعود الممثل العالمى أرنولد شوارزنجر إلى بطولة الفيلم الجديد الذى سيخرجه تيم ميلر ، والذى سيستكمل أحداث فيلم Terminator 2 الذى عرض عام 1991 للمخرج العالمى جيمس كاميرون.

ودارت قصة فيلم Terminator 2 حول إرسال شركة سكاى نت التى تسيطر على العالم فى المستقبل للمدمر المُطوَّر تى 1000 والذى يملك القدرة على تغيير مظهره بصور مذهلة، وذلك من أجل قتل الطفل جون كونور، قبل أن يكبر ويصير قائدا للمقاومة في المستقبل، فى الوقت الذي تكون فيه والدة الطفل هى الوحيدة التى تعرف سر هذا الصراع المستقبلي، لكنها توضع فى مصحة عقلية بسبب اعتقاد الجميع أنها تعاني من مرض نفسى.