شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية "كسبنا إيه" لرضا البحراوى فى هوجان تقترب من 2 مليون و500 ألف مشاهدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقترب أغنية "كسبنا إيه" للمطرب الشعبى رضا البحراوى من مسلسل هوجان للنجم محمد إمام من 2 ونصف مليون مشاهدة والأغنية من كلمات محمد عنتر وألحان شوقى صقر وتوزيع مانو وشيكا". Advertisements ومسلسل "هوجان" من تأليف محمد العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجى، بطولة محمد إمام، وكريم محمود عبد العزيز، وعبير صبرى، وصلاح عبد الله، ورياض الخولى، وأوس أوس، وميرنا نور الدين، وعارفة عبد الرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أغنية "كسبنا إيه" لرضا البحراوى فى هوجان تقترب من 2 مليون و500 ألف مشاهدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.