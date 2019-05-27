شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر بعد فوز الزمالك بالكونفدرالية: مبروك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ المطرب الكبير هاني شاكر نادى الزمالك بعد فوزه ببطولة الكونفدرالية الأفريقية بتغلبه في النهائي على نهضة البركان المغربي بركلات الترجيح بنتيجة 5 / 4 . Advertisements وكتب هاني شاكر علي صفحته بالفيس بوك "مبرووووك لنادي الزمالك فوزه ببطولة الكونفدرالية ".

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