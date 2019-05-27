محمد هنيدى بعد فوز الزمالك بالكونفدرالية: "بركان مين دحنا معلمين"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الفنان محمد هنيدى نادى الزمالك بعد فوزه ببطولة الكونفدرالية الأفريقية بتغلبه في النهائي على نهضة البركان المغربي بركلات الترجيح بنتيجة 5 / 4 . وكتب هنيدى علي صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك "بركان مين دة احنا معلمين" ووضع صورة كأس البطولة . فيما كتب الفنان صلاح عبد الله " بضربات الجزاء أرادت السماء أن نعود من برج العرب سعداء .. فرحاااان يا زمالك" فيما كتبت الفنانة رانيا محمود يس "ألف مبرووووك للزمالك .. مبرروووك لمصر. Advertisements

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