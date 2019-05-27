شكرا لقرائتكم خبر عن أبو جبل الحلقة 21 .. استمرار هروب مصطفي شعبان وإجهاض نجلاء بدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازالت الأحداث تزداد سخونة في مسلسل أبو جبل للنجم مصطفي شعبان والمخرج أحمد صالح خاصة أن هروب مصطفي شعبان بعد اتهامه بارتكاب جريمة حرق وقتل أطفاله وسرقة 30 مليون جنيه كانت مفاجأة .

ظهر مصطفى شعبان للمرة الأولى بعد هروبه من الشرطة مختبأ عند الفنانة فتحية طنطاوي "أم أحمد"، بالإضافة إلى نشوب مشادة بين "رزق" و"سعد" بسبب تذكير الأول للأخير بتأنيب الضمير بسبب ما قاموا به ضد أخاهم "حسن" وعدم الوقوف بجانبه واتهامه بسرقة الأموال.

كما شهدت الحلقة 21 تطور جديد فى الأحداث حيث تفقد "رحاب" نجلاء بدر جنينها من زوجها "سعد" محمد دياب ويتم اجهاضها وسيطر الحزن على أهلها بعد فقدان حفيدهم.

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بينما يحاول مصطفى شعبان "حسن" الوصول الى الجانى ومسبب حريق المنزل والذى قام بتلفيق التهمة له حيث يواصل "حسن" الهرب من الشرطة.

وانتهت أحداث الحلقة دون أن يتعرف مصطفى شعبان "حسن" على المتورط فى وضع الأموال فى شركة حسن، حتى يتم يقع تحت طائلة القانونية ويتم اتهامه بمسؤولية سرقة الأموال

يذكر ان مسلسل "ابو جبل" يقوم ببطولته مصطفى شعبان ومحمد دياب ومحمد على رزق وعائشة بن أحمد ونجلاء بدر وتأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح.