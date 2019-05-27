شكرا لقرائتكم خبر عن كلبش 3 الحلقة 21.. أمير كرارة يخطط لسقوط هشام سليم فى شمال سيناء بمعاونة الأمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الأحداث تزداد سخونة ضمن الحلقة الحادية والعشرون ، من مسلسل "كلبش 3" بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض على شاشة قناة ON E، وأثناء مواجهة الأنصارى مع أكرم صفوان - هشام سليم، أشهر الأنصارى السلاح فى وجه ليقتله، فقال له صفوان، أنه إذا سعى لقتله سيموت ابنه مالك، وبالتالى سيخسر أكثر ، خاصة بعدما استشهد حسام زوج أخته، فبدأ الأنصارى فى التفكير فى حديث أكرم، وشعر بخوف على ابنه، وفى تذكر حديث بينه الأنصارى وحسام عن طريقة الفلاش باك، تذكر ما قاله حسام عن البحث عن رأس الحية وإستئصال جذورها، ليهدأ الأنصارى ويفكر فى التخطيط فى التخلص من أكرم صفوان، ليذهب ويتركه.

وأثناء الذهاب لدفن حسام ، شاهد الأنصارى والدته - هالة فاخر، بملابس بيضاء، فسألها عما ترتديه، فبدأت تروى حديثها مع حسام ، الذى طلب منها إرتداء ملابس بيضاء عند وفاته، حيث شهدت الحلقة جنازة مهيبة لحسام .

من حانب آخر، مازالت المذيعة شهيرة - هيدى كرم، مستمرة فى مهاجمة الحكومة بسبب أكرم صفوان، الذى يملك القناة الفضائية التى تعمل بها.

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وعقب العزاء، تحدث اللواء جلال خطاب ،وسليم الأنصارى بشأن ما يخطط له للإيقاع بأكرم صفوان فى شمال سيناء، وخلال حديثهما أكد خطاب أن هناك شخص سيساعده فى القضاء على أكرم صفوان ،ورجاله فى شمال سينا، لنتهى الحلقة بترقب شديد من جمهور كلبش3.

مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال،ناصر سيف، وعدد آخر من الفنانين.