بعد تألقه.. مدحت العدل: "عبدالله جمعة يا ناس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشر الكاتب والسيناريست مدحت العدل، عبر حسابه الشخصي في موقع "تويتر" تغريدة علق بها على تألق لاعب الزمالك عبدالله جمعة واستبعاده رغم ذلك من قائمة المنتخب الوطني.

وكتب العدل: "عبدالله جمعة يا ناس.. دا أحسن مدافع أيسر في أفريقيا بإجماع كل الأراء.. هل العند يدخل في مصلحة المنتخب؟".

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب عن قائمة المنتخب التي سيخوض بها بطولة أمم أفريقيا، والتي خلت من اسم عبدالله جمعة.​