"مبروك وشرفتونا".. تعليقات نجوم الفن على فوز الزمالك بالكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

تفاعل عدد من نجوم الفن مع فوز الزمالك بالكونفدرالية الإفريقية، بضربات الترجيح، أمام نهضة بركان المغربي، بعد الفوز 1-0 والخسارة في المغرب 1-0، ليلجأ الفريقان لضربات الجزاء التي أنصفت الزمالك.

ونرصد لكم أبرز تعليقات نجوم الفن:

سما المصري

نشرت الفنانة سما المصري عبر حسابها الشخصي في موقع "انستجرام"، وكتبت: "مش خسارة فيكوا المكسب، مبروك للزمالك الكونفدرالية، الزمالك المصري مبروووك لمصر، والله رجالة على الأقل فرحتوا الشباب اللي في الاستاد اللي كان نفسهم يناموا مبسوطين النهاردة".

كريم العدل

نشر المخرج كريم العدل، عبر حسابه الشخصي في موقع "تويتر" تغريدة يهنئ بها نادي الزمالك بالفوز ببطولة الكونفدرالية، وكتب العدل: "للأسف مبروك للزمالك".

محمود العسيلي

نشر الفنان محمود العسيلي، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة يهنئ بها نادي الزمالك بالفوز ببطولة الكونفدرالية، وكتب العسيلي: "مبروك للزمالك ومبروك لمصر الكونفيدرالية".

تامر حسين

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ونشر الشاعر الغنائي تامر حسين، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيس بوك"، وكتب: "مبروك يا زمالك ولنادي الزمالك أغنية في ذمتي، شرفتوا مصر".

نبيل الحلفاوي

نشر الفنان الكبير نبيل الحلفاوي عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة يهنئ بها نادي الزمالك بالفوة ببطولة الكونفدرالية.

وكتب الحلفاوي: "ألف مبروك لنادي الزمالك.. الكونفدرالية مصرية.. عاش يا رجالة، هارد لك لنهضة بركان المغربي.. أبليت بلاء حسنًا في هذه البطولة وخرجت من النهائي مرفوع الرأس".

رامي صبري

هنأ المطرب رامي صبري، نادي الزمالك بفوزه علي فريق نهضة بركان المغربي في مباراة النهائي، عبر حسابه علي "انستجرام" قائلًا: "مبروك نادي الزمالك العظيم".

أحمد جمال

فيما هنأ المطرب أحمد جمال، نادي الزمالك على فوزه في مباراة النهائي أمام نهضة بركان، عبر حسابه على "تويتر" قائلًا: "مبروك لنادي الزمالك ومبروك لمصر كأس الكونفدرالية.. وهارد لك لفريق نهضة بركان المغربي فريق يستحق كل الاحترام".​