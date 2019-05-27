هكذا علق نبيل الحلفاوي على فوز الزمالك

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
نشر الفنان نبيل الحلفاوي عبر حسابه الشخصي في موقع "تويتر" تغريدة هنئ فيها نادي الزمالك بالفوز في بطولة الكونفدرالية.
وكتب الحلفاوي: "ألف مبروك لنادي الزمالك.. الكونفدرالية مصرية.. عاش يا رجالة، هارد لك لنهضة بركان المغربي.. أبليت بلاء حسنًا في هذه البطولة وخرجت من النهائي مرفوع الرأس".
وفاز الزمالك المصري بالكونفدرالية بضربات الترجيح، بعد الخسارة في المغرب 1-0، والفوز في مصر بالنتيجة نفسها.
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