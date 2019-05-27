محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشر الفنان محمد هنيدي، عبر حسابه الشخصي بوقع "تويتر" تغريدة علق بها على فوز الزمالك ببطولة الكونفدرالية. وكتب هنيدي تعليقًا على صورة كأس الكونفدرالية: "بركان مين ده إحنا معلمين". وفاز الزمالك المصري بالكونفدرالية بضربات الترجيح، بعد الخسارة في المغرب 1-0، والفوز في مصر بنفس النتيجة.​

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كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من محمد هنيدي عقب فوز الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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