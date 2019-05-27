- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشرت الفنانة الإماراتية أحلام، عبر حسابها الشخصي على "تويتر"، مقطع فيديو للوليد بن خالد بن طلال، المعروف بالأمير النائم.
وكتبت أحلام: "مقطع فيديو اُلتقط اليوم للأمير الوليد بن خالد بن طلال يظهر فيه وهو يحرك رأسه من الجهة اليمنى لليسرى وقد أوضح أخيه الأمير محمد بأن الأمير الوليد قد قام بتحريك رأسه للجهتين أربع مرات هذا اليوم،الحمدلله ولا تنسونه من دُعائكم في هذه الأيام المباركة".
وكانت الأميرة ريما بنت طلال، ابنة الأمير، الوليد بن طلال، نشرت عبر "تويتر" مقطع فيديو، ظهر خلاله الأمير النائم يحرك رأسه للمرة الأولى منذ دخوله في الغيبوبة.
وقالت الأميرة ريما: "الحافظ القادر الرحمن الرحيم. الوليد بن خالد يحرك رأسه من الجهتين، يارب لك الحمد والشكر".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد أن حرك رأسه.. أحلام تطلب الدعاء للأمير النائم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.