بعد أن حرك رأسه.. أحلام تطلب الدعاء للأمير النائم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشرت الفنانة الإماراتية أحلام، عبر حسابها الشخصي على "تويتر"، مقطع فيديو للوليد بن خالد بن طلال، المعروف بالأمير النائم.

وكتبت أحلام: "مقطع فيديو اُلتقط اليوم للأمير الوليد بن خالد بن طلال يظهر فيه وهو يحرك رأسه من الجهة اليمنى لليسرى وقد أوضح أخيه الأمير محمد بأن الأمير الوليد قد قام بتحريك رأسه للجهتين أربع مرات هذا اليوم،الحمدلله ولا تنسونه من دُعائكم في هذه الأيام المباركة".

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وكانت الأميرة ريما بنت طلال، ابنة الأمير، الوليد بن طلال، نشرت عبر "تويتر" مقطع فيديو، ظهر خلاله الأمير النائم يحرك رأسه للمرة الأولى منذ دخوله في الغيبوبة.

وقالت الأميرة ريما: "الحافظ القادر الرحمن الرحيم. الوليد بن خالد يحرك رأسه من الجهتين، يارب لك الحمد والشكر".