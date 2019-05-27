صورة : الفنان خالد سامي يتجاوز مرحلة الخطر

تجاوز الفنان خالد سامي مرحلة الخطر بعد دخوله لغرفة العناية المركزة وأعلن الفريق الطبي بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة والمشرف على الحالة الصحية للفنان خالد سامي عن استقرار حالته الصحية كما أعلن عن مغادرته لقسم العناية المركزة إلى أجنحة التنويم العام؛ وذلك لاستكمال الفحوص الطبية اللازمة ومتابعة وتقديم كامل الرعاية الصحية اللازمة له.
وللتأكيد على التطورات الجيدة بشأن حالة الفنان خالد سامي الصحية قام المشرف على الخدمات الطبية بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة الدكتور محمود عبدالسلام أبو رمش بزيارة للفنان خالد سامي رافقه الفريق الطبي المشرف على حالته الصحية الاستشاري إسماعيل العداوي والاستشاري محمد الشربيني والاستشارية أسماء محمد للاطمئنان على صحته.
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