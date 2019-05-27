علي نجم: اخترت زوجتي وزواجي عن قناعة -فيديو

صرح الإعلامي الكويتي علي نجم حول ارتباطه بزوجته خلال استضافته في برنامج مجموعة إنسان من تقديم الإعلامي علي العلياني حيث وضح أنه دائما ما يسأل عن زواجه هل إذا ما كان تقليدي أم عن حب أم من اختيار والدته ليكشف بأنه تزوج عن قناعة تامة وجاوب ببعض الكلمات الراقية قائلا: “أنا تزوجت عن قناعة أنا تزوجت لأن هذي الإنسانة مقتنع فيها مقتنع إنو هاي الإنسانة رح تكملني ورح أكملها رح تعيني وأعينها ” ووجه رسالة لمتابعيه قائلا: “يا جماعة لا تبحثون عن تقليدي أو عن حب .. ابحث عن القناعة لأن هيا الي رح تستمر معك”.

وكشف بأن زوجته من اختياره وليس من اختيار والدته وكرر ثانية بأنه مقتنع فيها ولو عاد به الزمن مرة أخرى سوف يختارها أيضا ليكمل معها مسيرة حياته وتكون شريكته لمدى العمر.