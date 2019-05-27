فيديو : أمل العوضي أرفض دخول ابنتي عالم التمثيل .. وهذا ما أتمنى أن تكون

صرحت الفنانة أمل العوضي خلال استضافتها في برنامج غبقة سكوب مع الإعلامية فجر السعيد عن رفضها لدخول ابنتها عالم التمثيل موضحة أنه عالم متعب جدا وأنها تريد لابنتها أن تصبح سيدة أعمال قائلة: “مو حابة وأرفض أن تدخل ابنتي عالم الفن لأنه عالم متعب جدا” منوهة إلى أن هذا العالم أيضا ملىء بالأسرار الغير مكشوفة للعالم لذلك تفضل أن تكون ابنتها ناجحة في مجال أخر .
من جهة أخرى أعلنت أمل العوضي أنه قد تم عرض بطولة مسلسل “دفعة القاهرة” عليها لكي تجسد أحد الأدوار النسائية ولكنها رفضت لأنه كان من الصعب عليها التواجد في القاهرة، وكذلك لأن التصوير تم قبل رمضان بفترة قليلة.
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