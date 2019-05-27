إيقاف برنامج “شيخ الحارة” وبسمة وهبة في مكة !

أزمة تواجهها الإعلامية المصرية بسمة وهبة، بعد إعلان نقابة الإعلاميين عن إيقافها، بسبب إحدى حلقات برنامجها “شيخ الحارة”، حيث أعلنت النقابة في بيانها عن كون قرار الإيقاف استند إلى تقرير المرصد الإعلامي، وما تم رصده من تجاوزات مهنية وأخلاقية في الحلقة التي ظهر فيها الفنان ماجد المصري قبل أسبوع واعتبر أن ما جاء في الحلقة مخالف لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني، بالإضافة إلى كون مقدمة البرنامج لم توفق أوضاعها مع النقابة وغير مقيدة بأي من جداول القيد بالنقابة، ولم تحصل على تصريح مزاولة المهنة.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل تسببت الحلقة الأخيرة التي عرضت من البرنامج، وظهرت فيها الكاتبة المصرية ياسمين الخطيب في أزمة كبرى بعدما أعلن المخرج المصري خالد يوسف عن تحريك دعوى قضائية بسبب ما ورد في الحلقة تجاهه، حيث أكد يوسف أن الضيفة قالت العديد من الأكاذيب والإساءة والتشهير في محاولة للنيل منه ومن أسرته وكشف المخرج المصري عن تكليفه المحامي الخاص به برفع دعاوى قضائية على كل من روج الأكاذيب بخصوصه في الفترة الماضية متعمدا التشهير به. بدورها قامت الإعلامية بسمة وهبة بنشر فيديو لها تظهر فيه وهي تؤدي مناسك العمرة في مكة ويشار إلى أن بسمة سافرت عقب حذف أخر حلقة عرضت من البرنامج.