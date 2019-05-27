بالفيديو.. مصطفى شعبان يواصل هروبه من الشرطة في "أبو جبل"

تدور أحداث الحلقة 21 من مسلسل "أبو جبل" للفنان مصطفى شعبان, بإخلاء سبيل "شعبان" إبن عم "حسن أبو جبل" بعد التأكد من أن "حسن" هو مرتكب جريمة قتل أطفاله وسرقة الأموال و حرق المنزل. هو مرتكب جريمة قتل أطفاله وسرقة الأموال و حرق المنزل. ومن ناحية أخرى مشادة بين "رزق" و "سعد" بسبب ما فعلوه مع أخيهم "حسن" وعدم الوقوف بجانبه. تنتهي الحلقة الواحد و العشرون من مسلسل "أبو جبل" باستمرار بحث "حسن أبو جبل" بعد هروبه من الشرطة, عن المتورط في وضع المال في شركته.

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