ذهاب دينا الشربيني لطبيب نفسي في "زي الشمس"

تبدأ الحلقة ٢١ من مسلسل زي الشمس، بمعرفة مكان سري كانت تذهب اليه فريدة، وهو مرسم على النيل كانت تأجره من زميل لها قديم قبل أن تتزوج بعمر، وكانت تذهب لوحدها هناك، ولم يعرف المكان سوى صاحبه وسيف والخادمة التي كانت تجئ لتنظف المكان، والتي أكدت أثناء تحقيقات النيابة من أنها في يوم ما طلبت فريدة منها أن تنظف المكان لمجئ شخص مهم، ولكنها لم تعرف أكثر من ذلك عنحياتها.
تجد الشرطة شنطة ومحفظة فريدة وأشياء لها في هذا المكان الجديد، ومن ضمن الأشياء التي كانت موجودة في شنطتها والتي لفتت مفتشين النيابة، هو وجود ظرف أبيض به مبلغ مالي كبير، وتحقق النيابة مع كل من له علاقة بهذا المرسم.
تتحدث والدة نور مع صديقتها ووالدتها وهما أقارب الظابط حسن وأعز أصدقائهم، عن عمر وطلبه يد نور للزواج، واتفق
تتحدث نور مع والدتها، وهنا تطلب الأم من ابنتها أن تعود لعملها وحياتها ولا ترجع للوراء والأخطاء الماضية، وأن تسافر، وتفهم نور والدتها خطأ فهى تعتقد أن وجودها معهم ليس مرغوب فيه، ولكن الحقيقة الأم هنا تريد أن تهرب ابنتها من عمر ورغباته الأنانية، فهى لا تريد أن تخسرها مثل فريدة.
تذهب نور لدكتور فريدة النفسي وتحكي له عن مشاكلها النفسية القديمة من ضمنها تعدي زوج والدتها عليها وانقاذ فريدة لها في صغرها.
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