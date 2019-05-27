بالفيديو.. كريم محمود عبدالعزيز يتزوج الزوجة الثانية في "هوجان"

تبدأ الحلقة الواحد وعشرون من مسلسل "هوجان" للفنان محمد إمام, برجوع "نور" لمنزل والدها رجل الأعمال "كمال اللباد" بعد قلقه عليها بعلمه بأنها لم تركب الطائرة المتجهه إلى كندا. المتجهه إلى كندا. تدور أحداث الحلقة حول إكتشاف "لطفي الحراق" بأن الطفل التي انجبته "نوجه" لم يكن إبنه بل إبن "هوجان". وفي الوقن نفسه زيارة "كمال اللباد" و زوجته لـ "نوجه" في المستشفى للمباركة على المولود الجديد. Advertisements تنتهي الحلقة الواحد و عشرون من مسلسل "هوجان" بزواج "لطفي الحراق" على "نوجه" زوجه ثانية في نفس يوم سبوع إبنها.

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