فيديو.. ديانا كرزون تحتفل بعيد الإستقلال مع رنا سلطان في "ليالي رمضان"

أحتفلت المطربة ديانا كرزون بعيد استقلال الأردن، في سهرة خاصة من برنامج "ليالي رمضان"، مع الإعلامية رنا سلطان، الذي يُعرض على شاشة التلفزيون الأردني، وشاركها الحلقة كل من وزير الإعلام الأردني السابق صالح القلاب، والموسيقار طلال ابو الراغب.

وعبرت ديانا عن سعادتها بحلولها ضيفة علي البرنامج، فكتبت عبر حسابها بموقع

انستجرام: "كانت حلقه ولا اروع من هيك حلقه خاصه بمناسبه عيد الاستقلال 73 من برنامج ليالي رمضان برفقة الإعلاميه الرائعه حبيبتي رنا سلطان وتشرفت بوجود معالي صالح القلاب واستاذي الموسيقار طلال ابو الراغب".

يذكر أن عيد الاستقلال الأردني يوافق

25 مايو من كلّ عام، حيث حققت دولة الأردن في هذا اليوم من عام 1946م استقلالها وحريتها من الاحتلال البريطاني، ويتمّ الاحتفال بهذا اليوم في جميع أنحاء الأردن، من خلال تنظيم ندوات واجتماعات من قبل الجامعات والمؤسسات الأكاديمية حول مواضيع مختلفة مرتبطة بهذا اليوم.