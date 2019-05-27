بالفيديو.. مي عز الدين تلغي تجهيزات زفافها في "البرنسيسة بيسة"

تدور أحداث الحلقة الواحد و العشرون من مسلسل "البرنسيسة بيسة" للفنانة مي عز الدين, باستكمال "سكسكة" أعمال النصب والنهب على أعضاء دار المسنين.

ومن ناحية أخرى صدمة "كاظم" نجل سيدة الأعمال

"شويكار" بعد علمه بأن صور خطوبته على "بيسة" انتشرت على فيسبوك و يقرر إيجاد هكر لاختراق صفحة "بيسة" لمسج جميع صورهم معبعض من على حسابها الشخصي.

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واستعدادات "بيسة" لتجهيزات الفرح بعد تحديد الزفاف وعزومتها لأهل حارتها جميعاً.

وتنتهي الحلقة باكتشاف صديقة "بيسة" خيانة "كاظم" بعد رؤيته مع صديقته "هايا" في أحد المطاعم، وبمجرد معرفة "بيسة" تقرر إنهاء الخطوبة و إلغاء تجهيزات الفرح.