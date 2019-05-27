شاهد.. دنيا سمير غانم تشوق جمهورها لأخر أجزاء "بدل الحدوته 3"

روجت الفنانة دنيا سمير غانم لمسلسلها "بدل الحدوته 3"، وأعلنت عن انتهاء القصة الثانية وبدأ عرض الثالثة والأخيرة ضمن أحداث الحلقة ال22، و التي تُعرض غدًا الاثنين، علي شاشة CBC، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.
نشرت دنيا عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، صورة لها من كواليس المسلسل إلي جانب بطل القصة الجديدة، وعلقت قائلة: "الحدوتة التانية خلصت.. وبكره هتبدأ الحدوتة التالتة اللي بطلها مفاجأة هتتبسطوا كلكو بيها جدا
يذكر أن مسلسل "بدل الحدوته 3"، من بطولة دنيا سمير غانم، عمرو وهبة، شيماء سيف، محمد سلام، بيومي فؤاد، أحمد رزق، صلاح عبدالله، وأخرون، و من تأليف أيمن وتار، وإخراج خالد الحلفاوي.
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