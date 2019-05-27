نقابة الإعلاميين تتخذ اجراءاتها ضد بسمة وهبة وقناة القاهرة والناس

اتخذت نقابة الإعلاميين أول اجراء ضد بسمة وهبة مقدمة برنامج "شيخ الحارة"، و قناة القاهرة والناس، حيث صرح دكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين، أن النقابة حررت محضرا بقسم شرطة ٦ أكتوبر ثالث ضد قناة القاهرة و الناس الفضائية لامتناعها عن استلام القرار الخاص بوقف المذيعة بسمه وهبه، لمخالفة ميثاق الشرف الإعلامى و عدم تقنين أوضاعها مع النقابة طبقاً لنص المادتين " ٢ – ١٩ " منالقانون ٩٣ لسنة ٢٠١٦ الذى يحظر ممارسة النشاط الإعلامى دون القيد في جداول النقابة او الحصول على تصريح مزاولة مهنة .
وقد قررت النقابة اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد بسمه وهبه، و إدارة قناة القاهرة و الناس، تطبيقاً لنص المادتين " ٨٨ – ٨٩ " من القانون المشار إليه بعاليه .
و جدير بالذكر ان المادة "٨٨" تقضى بعقوبة
يذكر أن الأزمة التي أثيرت حول برنامج "شيخ الحارة"، جائت عقب عرض حلقة الأمس والتي استضافت فيها بسمة وهبه، الكاتبة ياسمين الخطيب، مما أضطر قناة "القاهرة والناس"، لعدم إذاعة الحلقة في الإعادة، وعرضت بدلًا عنها حلقة الإعلامي جورج قرداحي.
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