محمد ممدوح يكشف خيط مهم جديد في " قابيل"

تبدأ الحلقة ٢٣ من مسلسل قابيل، بكشف حقائق موت والدة سما وعلاقة ضحاياه ببعض، والكومي وزوجته بآدم، فقد كشفت الحلقات أن زوجة الكومي "شيماء" كانت تتعالج عند آدم وبالصدفة عرفت حقيقة آدم وأنه يتعاطى المخدرات مثل الجميع، وبدأت علاقتهم من هنا، فكان آدم دائم الذهاب إلى فيلا الكومي، لكي يقابل شيماء، ويقضون وقتهم هناك دون علم زوجها.

أما بالنسبة لسما، فاتضح أن والدتها كانت دائمة الخلاف مع زوجها بسبب أفعاله، وفي يوم رجعت سما

مع والدتها إلى المنزل، وهنا اكتشفت خيانة والدها لوالدتها، ونشبت مشاجرة بينهم انتهت بقتله لزوجته ولكن دون قصد، وعلى الفور قام هو وعشيقته بأخذها ودفنها بملابسها في مقبرة، ويشاء القدر بعد عشرون عامًا يعثر عليها الضابطان عبدالرحمن وعادل، ويكتشفوا الجريمة في النهاية، والتي كانت سبب لضياع حياة ومستقبل سما.

تتقرب والدة عمر من سما وآدم وتأتي باستمرار لهم، ويغضب ذلك آدم،

فهو يخاف أن تكشفهم وتقبض عليهم الشرطة من وراءها، وتجيء منذ الصباح الباكر لتأخذ سما معها إلى السوق، ويلفا الإسكندرية، ويبدو أن كشفهم للشرطة سيكون على يد تلك المرأة.

تحاول مي صديقة طارق القديمة التقرب منه، ومقابلته دائما لكي يفتح لها قلبه ويحكي لها عن مشاكله، ولكن طارق ما زال متمسكًا بزوجته المتوفية سارة حتى الآن، وتسمعه يتحدث معها وتستغرب من تعلقه بها لتلك الدرجة، وتحزن وتتركه وتمشى.

يتوصل طارق لزميل آدم بالمصحة أثناء علاجهم من الإدمان واسمه عمر وهو إسكندراني، وعلى الفور يتصل بعبدالرحمن ويخبره أن يجلب كافة المعلومات عن عمر، وتنتهي الحلقة على ذلك.