كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلسل هوجان الحلقة 21 .. كريم محمود عبد العزيز يكتشف حقيقة ابنه من نوجة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد مسلسل "هوجان" الحلقة 21، أحداثًا درامية جديدة، حيث يكتشف كريم محمود عبد العزيز "لطفى الحراق" أن ابنه من أسماء أبو اليزيد ليس ابنه، بل ابن هوجان "محمد عادل امام".

وقرر لطفى الحراق الزواج من امرأة أخرى بعد أن هددته "نوجة" بفضح أمره لدى هوجان خاصة أنه تزوجها قبل أن تمر شهور العدة.

تعرض شبكة قنوات الحياة حلقات مسلسل "هوجان" للنجم محمد إمام فى تمام الساعة 10 ونصف مساء، والإعادة 7 صباحا والإعادة الثانية 3 عصرا.

ويشارك محمد إمام فى بطولة المسلسل كل من الفنان كريم محمود عبدالعزيز، وصلاح عبد الله، ورياض الخولى، عايدة رياض و"أوس أوس"، وميرنا نور الدين، وعارفة عبدالرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة "سينرجي".