كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماذا قال أحمد السقا عن منافسة محمد رمضان؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الفنان أحمد السقا، إن الدراما المصرية هي الأم على مستوى الدراما العربية، مضيفًا: "طوال عمرنا أبطالنا هم فريد الأطرش، وأسمهان، و صباح، فالوطن العربي واحد".

وعن منافسة الفنان محمد رمضان له في السباق الرمضاني، أكد خلال لقائه في برنامج "عرب وود"، والمُذاع عبر فضائية "روتانا": "محمد رمضان شئنا أم أبينا، هو رجل نجم وزميل أحترمه وأحترم مجهودة بشدة، وربنا يوسع عليه وينجحه زيادة إن شاء الله، وأي منافسة إيجابية فهي للصالح العام".

من ناحية آخرى، يشارك أحمد السقا، في السباق الرمضاني الحالي بمسلسل "ولد الغلابة"، ويشاركه البطولة كل من الفنان محمد ممدوح، والفنانة مي عمر، والفنانة إنجي المقدم، والفنانة هبة مجدي، والفنان إدوارد، ومن إخراج محمد سامي.