كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلسلات رمضان 2019 .. ملخص أحداث مسلسل الكاتب 21 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت أحداث "الكاتب 21" باستكمال اجتماع السيد حلمي مع الكاتب يونس جبران، حيث كشف الأول للثاني عن علاقته ب"جيهان"، وأعطاه مهلة أسبوع ليجمع الأدلة التي تثبت أنه القاتل.

وحققت النيابة مع يونس في جريمة مقتل جيهان، والتي نفى علاقته بها، وزعم أن الديون التي كانت على القتيلة وراء مقتلها أو انتحارها، وعرضت والدة مجدولين على زوجها قرار تركها عملها الدولي حتى تكون متواجدة مع ابنتها في هذه المرحلة الفاصلة من حياتها.

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وكشفت الأحداث عن علاقة سابقة جمعت بين طليقة جبران والمخرج روني، الذي سرق منه جبران أكثر امرأتين أحبهما، وأكد لها روني أن المسرحية التي دعها لحضورها أكبر دليل على أن يونس جبران كذبة كبيرة.

وذهبت والدة تمارا لبيت المسيو عزام، واستقبلتها زوجته، التي كشفت لها عن إصابتها بالسرطان، وأنها ليست من فتلت ابنتها.

مسلسل "الكاتب" تأليف ريم حنا وإخراج رامي حنا، وانتاج شركة إيجل فيلمز جمال سنان، ويلعب بطولته الفنان السوري باسل خياط، والفنانة اللبنانية دانيلا رحمة، وندى أبوفرحات.