سيسك فابريغاس ينشر صورته مع قصي خولي ويشتكي من زوجته بسبب “خمسة ونص”

متابعة بتجــــــــــرد: اجتمع لاعب كرة القدم الإسباني سيسك فابريغاس، بالنجم السوري قصي خولي في عشاء خاص مع بعض الأصدقاء.

ونشر فابريغاس صورة تجمعه مع خولي عبر حسابه على موقع “إنستجرام” وبتعليقه عليها أشار إلى أن زوجته اللبنانية الأصل دانيلا سمعان من أشد المعجبين بمسلسل “خمسة ونص” الذي يخوض به قصي سباق دراما رمضان ممازحًا الجمهور بأنها تنشغل عنه لمشاهدة حلقات العمل فكتب: “مع قصي خولي الممثل رقم واحد في الوطن العربي بالنسبة لحبيبتي دانيلا في اجمل مسلسل عربي خمسة ونص وكل التوفيق وان شاء الله يخلص العمل بسرعة لحتى مرتي ترجع تعطيني شوية من اهتمامها المتعود عليه”.

من جانبه أعاد قصي خولي نشر الصورة عبر صفحته على “إنستجرام” وأعرب عن سعادته بلقاء سيسك فابريغاش وكتب: “أنه من دواعي سروري اللقاء بك، أنا من أكبر المعجبين بك بالتوفيق لك في كل ما تقوم به”.

مسلسل “خمسة ونص” يشارك في بطولته إلى جانب قصي، نادين ومعتصم نخبة من النجوم من لبنان وسوريا، وهو من تأليف إيمان السعيد، إخراج فيليب أسمر وإنتاج شركة “صبّاح أخوان”، أمّا شارة العمل فتغنيها بصوتها النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب.