عاصي الحلاني يتحدّث عن منافسة النجمات بدراما رمضان.. وهذا شرطه لخوض تجربة التمثيل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف الفنان اللبناني عاصي الحلاني لجمهوره منذ أيام قليلة عن عمله المُقبل الذي سيبصر النور بعد عيد الفطر مع شركة "روتانا".

وتتنوّع اللهجات في أعمال الحلاني بين اللبنانية والمصرية والعراقية والبدوية.

من جهة ثانية، تحدّث الحلاني لموقع فوشيا، على هامش السحور الذي أقامته شركة الصباح بمناسبة مرور 65 عامًا على تأسيسها، عن رغبته بخوض تجربة التمثيل في حال توفر السيناريو الجيد.

واستبعد وجود دويتو مشترك مع ولديه الوليد وماريتا، مُتطرقًا إلى المنافسة بين النجمات خلال السباق الرمضاني.