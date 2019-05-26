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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حذّر الأطباء المعالجون المغنية البريطانية الشهيرة، ميل بي، من أن ضغط العمل مع صديقاتها بفريق "سبايس جيرلز" قد يتسبّب في نهاية المطاف في إصابتها بالعمى.
وأوردت اليوم صحيفة ميرور البريطانية عن ميل بي قولها إنها أهملت نصائح الأطباء الذين كانوا يطالبونها بالتوقف عن المشاركة في حفلات الفريق لكي لا تُلحق بعينيها الضرر والوصول بهما لمستوى يتعذّر معه معالجتهما أو حمايتهما.
وأضافت المغنية البالغة من العمر 43 عامًا، أنها تحدّت نصائح الأطباء، وأصرّت على مشاركة زميلاتها بجولتهن العالمية التي يقمنَ بها الآن حتى لا تُخيّب آمال الجمهور.
وكانت ميل بي قد تم نقلها للمستشفى قبل أسبوع واحد فقط من بدء فريق "سبايس جيرلز" جولة لمِّ الشمل الحالية التي تتألف من 13 حفلة بعد المتاعب التي لحقت ببصرها.
وأوضحت ميل بي أن رؤيتها في عينها اليمنى أصبحت ضبابية، وأنها حاولت في البداية أن تتخلّص من الأعراض التي كانت تداهمها، لكن ذلك كان بلا جدوى في الأخير، وبدأت تبحث عن المساعدة الطبية بعدما فقدت بصرها تمامًا في عينها اليمنى، وتُعاني من نفس المشكلة بعينها اليسرى، حيث صارت ضبابيةً هي الأخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر أطباء يُحذّرون ميل بي من خطر إصابتها بالعمى حال قيامها بهذا الأمر! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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