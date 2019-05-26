شيماء سيف تُثير جدلًا على مواقع التواصل بـ"بدلة رقص"

تداول رواد التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من مسلسل "بدل الحدوتة 3" بطولة دنيا سمير غانم، وشيماء سيف، ترتدي بدلة رقص وتتراقص على أنغام الطبلة والمزمار بطريقة مضحة أثارت جدل رواد السيوشيال ميديا. ويُذكر أن مسلسل "بدل الحدوتة 3"، يقدم 3 حكايات منفصلة كل منها يحمل قصة تعرض خلال 10 حلقات مقسمة على مدار شهر رمضان، ويشارك دنيا في المسلسل كل من سمير غانم وحمدي الميرغنى ومحمد ثروت وشيماء سيف وعمرو وهبة. قد يهمك أيضاً : شيماء سيف تنشر صورة برفقة زوجها عبر "إنستغرام" شيماء سيف سكرتيرة في" الزوجة الـ18"

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