شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. شاهد رد فعل وفاء عامر بعد خسارتها في المسابقة بـ "حكايتى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في مشهد مؤثر انهارت "وفاء عامر- فريدة عسل" في أحداث مسلسل "حكايتي" المذاع على قناة CBC، DMC، ONE، بعد خسارتها التصفيات النهائية في مسابقة أفضل تصميم أمام "داليدا – ياسمين صبري وحصول داليدا على معظم أصوات لجنة التحكيم لتفوز بأفضل تصميم منتصرة على فريدة عسل.

وانهارت "فريدة عسل – وفاء عامر"، وغادرت المكان وبدأت في مراجعة نفسها والأمور من جديد، قبل فوت الأوان وشعورها بأن زمن فريدة عسل قد انتهى.

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مسلسل حكايتى يعرض على قنوات CBC، DMC، ONE، بطولة ياسمين صبرى، وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدى، إسلام جمال، هنادى مهنى، أحمد جمال سعيد، تامر شلتوت، أحمد حلاوة، نهال عنبر، سارة التونسى، دنيا المصرى، ومصطفى درويش هبة عبد الحكيم وتأليف محمد عبد المعطى واخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجى.