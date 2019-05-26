شكرا لقرائتكم خبر عن حكايتى 21.. إسلام جمال يسيطر على ممتلكات العائلة بعد نقل الملكية له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطورات مثيرة شهدتها الحلقة الـ21 من مسلسل "حكايتى" للنجمة ياسمين صبرى، خاصة فى الخان، حيث خرج "أدهم" - أحمد حاتم - من السجن بعدما كلف والده "سليمان" - أحمد بدير أحد العاملين معه بالاعتراف عن نفسه بأنه من أطلق الرصاص على "سليم" - جمال عبد الناصر - على أن يعطى لعائلته مليون جنيه آخر بعد خروج "أدهم".

يستطيع "حسام" - إسلام جمال - السيطرة على كل أملاك العائلة من أراضى ومحلات ومصنع، بعدما تم نقل ملكية كل ذلك عبر المحاسب والمستشار القانونى للمصنع، ويذهاب حسام مصطحبًا رجال مسلحين ويضع يده على كل ذلك وعندما تحضر الشرطة تجد الأوراق سليمة.

يعنف أدهم والده على الوصول إليه من وفاة أخته "نور" – دنيا المصرى – ودخوله هو الشحن وضياع المصنع والأملاك، ويأتى "سعد" – إدوارد – وابنه "نادر" – أحمد جمال سعيد للحديث مع حسام ليعطى لهم نسبتهم من جديد ولكنه يرفض، ويشتكى سليم لأخوته سليمان وسعد من قلة حيلته مع ابنه حسام حيث إنه أصبح غير قادر على السيطرة عليه.

مسلسل حكايتى يعرض على قنواتCBC، DMC، ONE، بطولة ياسمين صبرى، وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدى، إسلام جمال، هنادى مهنى، أحمد جمال سعيد، تامر شلتوت، عمرو صحصاح، نهال عنبر، سارة التونسى، دنيا المصرى، ومصطفى درويش هبة عبد الحكيم وتأليف محمد عبد المعطى واخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجى.