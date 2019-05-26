شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد المصرى لمتهميه بالتمييز: أنتجت فيلما ضد العنصرية فى 2015 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما زال النجم ماجد المصرى حريصا على إظهار حسن نيته لجمهوره ومتابعيه، رافضًا إلفاقه بالتهم من قبل بعض رواد السوشيال ميديا، الذين زايدوا عليه واتهموه بالعنصرية عقب ظهوره بأحد البرامج الحوارية، وتحدثه عن كواليس موقف كوميدى تعرض عليه جمعه ببعض البنات الأفارقة.

وقال المصرى فى تصريحاته لـ"الخليج 365": "أرفض تمامًا اتهامى بالعنصرية من قبل بعض المزايدين، فأنا ضد هذا الأمر تمامًا، ومنذ 4 سنوات أنتجت فيلم لـ ابنى المخرج أحمد المصرى ضد العنصرية، وعرض هذا الفيلم بأمريكا كمشروع تخرج له عقب دراسته هناك.

وأكد المصرى حرصه على إثبات حسن نيته تجاه الأفارقة، موضحًا أنه يرفض تماما مثل هذه الاتهامات التى لاتعبر عنه ولا عن أخلاقه وميوله كإنسان، ولا عن دينه الذى يرحب بكل أنواع البشر المنتمين لمختلف الجنسيات والأديان والألوان بحسب تعبيره.

كان النجم ماجد المصرى، قد ظهر ضيفًا على أحد البرامج الحوارية، وعند الحديث عن أبرز المواقف الكوميدية والمقالب التى تعرض لها من قبل أصدقائه، تحدث عن قصة لقائه بـ 3 بنات أفارقة، كن يرغبن فى مقابلته وعند ركوبهن السيارة معه، طالبهن بالنزول، بعدما أرسلهن صديق له كان يرغب فى إيقاعه بمقلب.