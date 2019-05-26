شكرا لقرائتكم خبر عن هل تنشأ قصة حب بين أمير كرارة ويسرا اللوزى فى الحلقات الأخيرة من "كلبش 3" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الإهتمام بداية "الحب" ، وهى مقوله أكدها فلاسفة الحب فى الكتب والروايات، وظهرت واضحه فى أحداث الحلقة 19 من مسلسل "كلبش3" بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض على شاشة قناة on e، حيث بدا إهتمام سليم الأنصارى – أمير كرارة بـ ريم – يسرا اللوزى واضحاً، عندما غضب بشدة من تحرش أمجد صفوان – (إسلام جمال) بريم، وعلى إثر ذلك دخل الأنصارى فى مشادة حادة مع أكرم صفوان – هشام سليم ونهره بشدة على فعلة شقيقه، وطلب منه منع شقيقه دخول الشركة مرة أخرى .

وخلال سرد أحداث الحلقة، تبين إهتمام الأنصارى بريم، عندما زارها فى بيتها وتعرف على والدتها، وبدأ يتحدث معها عن كيفية توفير وقت من عملها لتجلس مع والدتها "المريضة" وهو ما جعل الجمهور يتنبأ بقصة حب واردة بين ريم والأنصارى، فضلا عن نظرات الإعجاب التى صاغها مخرج العمل بيتر ميمى فى الأحداث .

Advertisements

وتوقع الجمهور عبر وسائل التواصل الإجتماعى، أن الحلقات المقبلة من المسلسل ستشهد قصة حب ريم والأنصارى، خاصة أنه ثنائى متفاهم وتجمع بينهم كيما خاصة .

مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال،ناصر سيف، وعدد آخر من الفنانين.