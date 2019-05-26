شكرا لقرائتكم خبر عن علامة استفهام الحلقة 21.. عودة نورهان بعد اختفائها وجيهان خليل بوشين بعد مقتل زوجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أحداث الحلقة الحادية والعشرين من مسلسل "علامة استفهام" هروب "نوح الشواف" محمد رجب من المصحة بصحبة الدكتور "سامح" هيثم أحمد زكى، لمعرفة قاتل شقيقه والانتقام له، ذهب للمولد لمقابلة الشيخ منصور، وبمجرد وصول "سامح" للمولد تذكر معالم المكان وأخبر أنه حضر هنا من قبل ولكن الحقيقة بأنه رأى هذا فى منامه بأول مشهد بالمسلسل، دون معرفة سر المولد الذى يخفيه عن المشاهدين.

أراد "سامح" معرفة ما العلاقة التى تجمع "نوح" و"الشيخ منصور" والخادم الذى كان يعمل عند أبيه "شوقى"، الأمر الذى دفع "نوح" للخروج عن شعوره ويخبره بأنه سيظل معه حتى يثبت براءته من قتل شقيقه، واذا تكلم كثيرًا سيسلمه بنفسه للشرطة، ووفر لهم "الشيخ منصور" حسن العدل غرفة للنوم بها بعد هروبهما سويًا.

ذهب ضابط لـ "فؤاد الشواف" محمود البزاوى وعم "نوح الشواف"، ليخبره ببعض التفاصيل التى حدثت، والتى أخبرها لإبنته "مروة الشواف" جيهان خليل، بأن الدكتور "سامح" الذى طلبت منه إحضار "جاسر" من السفر، هو من قتله وأيضًا ساعد على هروب "نوح" من المصحة.

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وتلقيت "مروة" الخبر بشكل صادم وبكاء وحزنا على وفاة زوجها وابن عمها "جاسر"، وبعد مغادرة والدها أجرت اتصالاً بـ "جيجى" صديقتها التى تخفى الغاز كثيرة، وتخبرها بأنها تريد مقابلتها ولكن سيطرت الابتسامة على وجه "مروة" لتدل على سعادتها بعد خبر وفاة "جاسر"، وظهرت أيضًا دكتورة "هيمت" التى اختفيت منذ عدة حلقات بمنزل "جيجى" دون معرفة ما سر العلاقة بينهما وبين "مروة الشواف" وهل هن وراء تدبير كل هذه الجرائم، فهذا ما ستكشفه الحلقات المقبلة.

مسلسل "علامة استفهام" يعرض على قنوات الحياة cbc، ON E ،Dmc، من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى، وهو من بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، جيهان خليل، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة وآخرون.