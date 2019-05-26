شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مسرحية «عبور وانتصار» مجانًا على مسرح ميامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم فريق عمل مسرحية "عبور وانتصار" العرض مجانًا على مسرح ميامي، ابتداء من اليوم الأحد حتى الجمعة المقبل في الساعة التاسعة ونصف مساءً.

يهدف العرض إلى تنمية الروح الوطنية لدى الأطفال والشباب والكبار الذين لم يعاصروا هذه الفترة، حيث يتناول العرض فترة الإعداد والتدريبات والتخطيط لحرب أكتوبر 1973، وكيف استطاعت القوات المسلحة المصرية أن تحول الهزيمة إلى نصر كبير .

"عبور وانتصار" بطولة ناصر سيف، مونيا، عبد السلام الدهشان، محمد دياب، عادل الكومي، نوال سمير، محمد عابدين، عادل شعبان، أيمن بشاي، سعيد المختار، محمد عبد الفتاح، الطفل أحمد عصام، أداء صوتي حلمى فودة، أشعار إبراهيم الرفاعي، ألحان وتوزيع وليد خلف تصميم استعراضات أشرف فؤاد، ديكور وملابس محيي فهمي، والعرض من تأليف وإخراج محمد الخولى.