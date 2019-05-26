شكرا لقرائتكم خبر عن هانى سلامة ينتهى من تصوير "قمر هادى" بعد يومين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يودع النجم هانى سلامة تصوير مسلسله "قمر هادى" المذاع يومياً على قناة ON E، حصرياً بعد يومين حيث يواصل التصوير فى منطقة التجمع الخامس وتجمع المشاهد بينه وبين الفنانة داليا مصطفى وعدد من النجوم.

وفى سياق آخر، حقق مسلسل "قمر هادى" نجاحا كبيرا بعد عرض الحلقات الأولى من مسلسل، الذى اعتمدت أحداثه على الإثارة والغموض، لاسيما أن شخصية هادى ابو المكارم – هانى سلامة، جديدة من نوعها على الدراما التليفزيونية كونها شخصية أعتمدت على السيكو دراما.

يذكر أن مسلسل "قمر هادي"، من تأليف إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبدالعزيز،، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة: هاني سلامة وداليا مصطفى، ويسرا اللوزي، ومحسن محيي الدين، ونورهان ومريم حسن، وهادي الجيار وحمزة العيلي ومؤمن نور وهاجر عفيفي وآية سماحة ومحمد علاء وعزوز عادل وهايدى رفعت، وكريم سرور وياسمين ورحاب عرفة، وآخرين.