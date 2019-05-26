نصائح نبيل الحلفاوي للاعبي الزمالك جنش وكهربا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منال الجيوشي:

أعلن الفنان نبيل الحلفاوي، عبر حسابه على "تويتر"، دعمه فريق نادي الزمالك، في المباراة التي تقام في نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وعلق الحلفاوي موجهًا نصائح للاعبي الفريق جنش وكهربا: "اليوم يومك يا أبو الأجناش، ما تفوتش نملة، كهربا إحنا محتاجين جونين"، واستكمل مداعبًا لاعبي الفريق: "اختر ما بين القوسين، تسجيل هدف - أسيست فيه الشفا - ضربة جزاء - كل ما سبق".

وانطلقت مباراة الزمالك أمام نظيره نهضة بركان المغربي، في تمام العاشرة، على ستاد برج العرب، لحسم نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية، وقد خسر الأبيض مباراة الذهاب بهدف مقابل لا شيء.​