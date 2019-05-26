أصيبت بجفاف وألغت عمرتها.. تطورات حالة رجاء الجداوي بعد دخولها المستشفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

صرح مصدر مقرب من الفنانة رجاء الجداوي، أن حالتها الصحية مستقرة، وهي ترقد حاليًا في الجناح الخاص بأحد المستشفيات لمتابعة حالتها الصحية، بناء على تعليمات الأطباء.

وتابع: "تم عمل كم كبير من الفحوصات للتعرف على أسباب اختلال التوازن الذي أصابها، واتضح أنها أصيبت بجفاف شديد نتيجة لحرصها على الصيام أثناء عودتها من مدينة دبي الإماراتية".

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وأشار المصدر أنه نتيجة الوعكة الصحية التي ألمت بها، فقد اضطرت إلى إلغاء رحلة العمرة التي كانت ستقوم بها في العشر الأواخر من شهر رمضان، نظرًا لحالتها الصحية السيئة.

وأكد أن عدد كبير من الفنانين حرصوا على زيارتها في المستشفى، من بينهم جمال سليمان، دلال عبدالعزيز، ماجدة زكي، سمير صبري.

وكانت النجمة رجاء الجداوي، قد تعرضت لوعكة صحية خلال الساعات الماضية، ونقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين.