بعد "شيخ الحارة".. برامج أوقفت بسبب مذيعيها أو ضيوفها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أصدر المجلس الأعلى للإعلام، قرارا بوقف برنامج "شيخ الحارة"، الذي تقدمه المذيعة بسمة وهبة، على قناة "القاهرة والناس"، بعدما تلقى المجلس العديد من الشكاوى ضد برنامج "شيخ الحارة"، وخاصة حلقة الفنان ماجد المصري التي حملت إساءات للأفارقة.

الخليج 365 يعرض لكم أبرز البرامج التي أوقفت بسبب مذيعيها أو ضيوفها أو المحتوى المقدم من خلالها:

"رئيس الزمالك"

أصدر المجلس الأعلى للإعلام، قرارا بإيقاف برنامج "ملعب شريف" على قناة LTC، بسبب تجاوزات في إحدى الحلقات، من جانب رئيس نادي الزمالك، الذي هاجم فيها عددًا من الشخصيات بعبارات غير لائقة.

وتضمن قرار المجلس إحالة مقدم البرنامج أحمد الشريف، إلى نقابة الإعلاميين للتحقيق معه، وإخطار النقابة المجلس بالنتيجة والإنذار بتوقيع غرامة على قناة LTC قدرها 25 ألف جنيه، تضاف إلى أي عقوبة ستقع على القناة في حال تكرار المخالفة.

لم يكن "ملعب الشريف" آخر البرامج التي توقف بسبب إساءات رئيس الزمالك، إذ أصدر المجلس الأعلى للإعلام عدة قرارات بإيقاف البرامج الخاصة بنادي الزمالك على مجموعة من القنوات مثل المحور والحدث اليوم والرافدين بسبب إساءات رئيس الزمالك المتكررة.

Advertisements

SNL بالعربي

قرر المجلس الأعلى للإعلام، العام الماضي، إيقاف برنامج SNL بالعربي، وأوضح المجلس في بيان له، أن القرار مبني على التحقيقات التي أجرتها لجنة الشكاوى بالمجلس، وبناء على تقارير لجنة الرصد، والتي أكدت أن البرنامج دأب على استخدام الألفاظ والعبارات والإيحاءات الجنسية التي لا تليق بالعرض على المشاهدين، وتخالف المعايير الأخلاقية والمهنية.

مع إسلام

قررت المحكمة الإدارية وقف عرض برنامج "مع إسلام"، الذي يقدمه الباحث إسلام البحيري، ومنع عرض برامجه، بعدما قضت بقبول الدعوى المقامة من شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، بالمطالبة بوقف البرنامج، بسبب تطاول إسلام بحيري على على الشريعة الإسلامية وتوجيه النقد غير المستند على دليل صحيح، والذي يفتقد لآداب الحوار واحترام العلماء- حسبما جاء في الدعوى المقدمة من شيخ الأزهر.

أبلة فاهيتا

بعدما تلقت إدارة قناة (سي بي سي)، العديد من الشكاوى والقضايا التي وصل عددها لـ 300 قضية، فقررت إدارة القناة، مطلع العام الماضي، وقف برنامج "أبلة فاهيتا"، الذي كان يحمل في محتواه العديد من الإيحاءات الجنسية والألفاظ الخادشة.

"على مسؤوليتي"

بعد إذاعة حلقة واحدة فقط من برنامج "على مسؤوليتي" على شاشة الفراعين، تقدم أحد المحامين بدعوى قضائية للنائب العام الشهيد هشام بركات، يطالب فيها بإيقاف البرنامج بسبب تطاول مقدم البرنامج -رئيس نادي الزمالك- على عدد من الشخصيات.

مصر اليوم

في 2015، أصدرت هيئة الاستثمار والمناطق الحرة قرارًا بإيقاف برنامج النائب البرلمانى توفيق عكاشة، على فضائية الفراعين التى يرأس مجلس إدارتها، لارتكابه العديد من التجاوزات أثناء تقديم برنامجه.