بعباءة ولوحات أفريقية.. ميرهان حسين في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: خضعت الفنانة ميرهان حسين، لجلسة تصوير جديدة، تحت إشراف المصور نزار حسين. ونشرت "ميرهان" الصور عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، وظهرت ترتدي عباءة منقوشة باللوحات الأفريقية، وسط الأراضي الزراعية. يذكر أن ميرهان حسين، تشارك في السباق الرمضاني الحالي بمسلسل "علامة استفهام"، وهو من بطولة محمد رجب، هيثم أحمد زكي، عبدالرحمن أبو زهرة، محمود البزاوي، ومن إخراج سميح النقاش.

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