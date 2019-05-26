بالفيديو: رامي عياش .. فيروز أحزنتني .. وهذا رأيي بعمرو دياب وراغب علامة

تحدث الفنان اللبناني رامي عياش، عن أسرار بعض المحطات في حياته الفنية والعائلية وعلاقته ببعض نجوم الطرب والغناء في الشرق الأوسط. وقال في لقاء تلفزيوني، إن ما يتردد عن وجود خلاف بينه وبين مواطنه وائل كفوري ليس له أساس من الصحة ولا يوجد أي خلاف بينهما وأن علاقتهما طبيعية جدا.

وكشف “عياش” عن أن هناك مشروع فيلم كان بينهما منذ سنوات، ولكنه لم يكتمل، مشيرا إلى أنه إذا أتيحت فرصة حاليا لتقديم عمل غنائي مع وائل كفوري لن يتردد في تقديمه مادام العمل جيد ومناسب. وعن الجدل حول رفض غناء أغاني فيروز، أكد “عياش” أن ما قالته ريما ابنة فيروز عندما حذّرت المطربين من التعدي على أغاني فيروز، قائلا: “هي تقصد أن يُسيء لأغاني السيدة فيروز، فمن حق الكل أن يغني لفيروز حتى من لا يُجيد الغناء، لأنها ليست ملك نفسها، بل ملك للجمهور”.

وأكد أن خطوة تقديم فيروز لأغانٍ مترجمة لنجوم آخرين في ألبومها الأخير، غير مقبولة على الإطلاق؛ كونها رمزًا للغناء العربي. وتابع: “من غيرتنا على فيروز ومحبتنا لها، حزنت لما عرفت أن ألبومها الجديد يحمل أغان لنجوم آخرين”، مشددًا على أن فيروز ليست ملكًا لطبقة أو عائلة أو موسيقى معينة، ولكنها ملك للكل.

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وتحدث رامي عياش عن أسباب تصنيف عمرو دياب رقم 1 في الوطن العربي، قائلا: “عمرو دياب هو المطرب رقم 1 في الوطن العربي؛ لأنه يحافظ على نجوميته ودومًا يجدد في ألبوماته، أما في لبنان فأعتقد أنه النجم راغب علامة”. ووصف “عياش” عمر دياب بالسهل الممتنع؛ لأنه حافظ على استمراريته منذ فترة كبيرة، وهذا يدل على نجاح ونجومية كبيرة، حيث إن استمرارية الفنان شيء صعب جدا وهذا حققه عمرو دياب، ويستحق أن يكون رقم واحد. وقال عياش، إن رقم واحد في لبنان، هو راغب علامة، حيث إنه من النجوم المستمرين في الساحة منذ سنوات طويلة. وعن سر مهاجمته، أكد “عياش” أن سر مهاجمته لبرامج اكتشاف مواهب الأطفال؛ لأنها بمثابة “ذبحة للطفولة”، متابعا:” أنني أخاف مما مررت به في طفولتي، فأنا بدأت في سن صغيرة، في الـ 14 ولو لم يكن أهلي معي وأسرة متينة، لكنت ضعت، ولكن ضعت بعض الوقت، لكن الله سبحانه وتعالى رجعني”.

وتابع: “أن النجومية تؤثر على هؤلاء الأطفال في دراستهم وحياتهم، والأطفال تحركهم النجومية والمشكلة أن هذه البرامج تنساهم ويظهر نجم آخر منهم”. وتطرق “عياش”، إلى سر رفضه تجديد عقده مع “ستوديو الفن”، رغم ظهوره فنيًا من خلال هذا البرنامج في بداية حياته الفنية، قائلا: إن ذلك بسبب الحفاظ على علاقته معهم”. وأضاف:” لكي أحافظ على العلاقة بيننا وحتى لا تنشأ خلافات بيننا قررت عدم تجديد عقدي معهم”. وأوضح أنه أنشأ شركة بالمغرب، لاكتشاف المواهب؛ لأن المغرب أكثر بلد عربي رأى به مواهب، قبل انتشار برامج المواهب الموجودة، واكتشف من خلالها 19 موهبة، ويعملن الآن بمشروعه “مسرح لبنان”، بشكل يومي.