بالفيديو: روان بن حسين تكشف أسراراً جديدة عن حجم ثروتها وحياتها العاطفية

فتحت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين قلبها، وكشفت الكثير من أسرارها الشخصية والعاطفية، كما تحدثت عن حجم ثروتها الحقيقي، وذلك من خلال أحدث ظهور لها في حوار سريع لقناة Snap Box Office عبر موقع يوتيوب.
وقالت روان بن حسين: “أنا صريحة بالحب ولست دبلوماسية.. أنا لم أخن بحياتي ولا مرة.. أنا مسكينة.. مازلت 21 سنة باقي لي العمر كله”.
ورداً على سؤال عن كم مليون دينار جمعت حتى الآن، ردت النجمة الكويتية بشكل حاسم: “لا هذا سؤال دبلوماسي.. الله يزيدني والله يرضي الجميع”، مؤكدة أن الفضل في شهرتها يعود لله أولاً ثم والديها ثم معجبيها.
ونفت الفاشينيستا الحسناء أن يكون تقرب الجمهور منها يسبب لها إزعاجاً، خاصة لأنها صغيرة السن وتعيش في غربة، وبالتالي فهي تحزن إذا تعرف عليها أحد ولم يسلم عليها، لأنها تشعر أنه صديقاً لها بشكل ما.
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